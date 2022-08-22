"Приватбанк" начал блокировать счета клиентам с оккупированных территорий, не обновившим документы

Детали

Клиенты рассказывают, что ПриватБанк требует в приложении или на сайте финучреждения обновить информацию относительно адреса проживания, а также добавить документ, подтверждающий место жительства. Дополнительно могут потребовать копии документов, в частности, справки о взятии на учет ВПЛ (внутренне перемещенное лицо), даже если такие данные уже предоставлялись банку или клиент не имеет статуса ВПЛ. В редких случаях требуют прибыть в отделение.

В финучреждении предупреждают, если не предоставить документы, в течение августа заблокируют счет.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время совещания, посвященного этому вопросу, отметила, что подобные требования недопустимы. Минреинтеграции обратилось в Национальный банк Украины с просьбой разобраться в ситуации и принять соответствующие меры, а также в "Приватбанк" с требованием прекратить массовое блокирование счетов клиентов с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним

Нацбанк сообщил, что в этом году на День Независимости Украины банковская система будет работать в обычном режиме из-за военного положения.