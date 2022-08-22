"Приватбанк" почав блокувати рахунки клієнтам з окупованих територій, які не оновили документи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Клієнти "ПриватБанку", реєстрація місця проживання яких – тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини, скаржаться, що банк вимагає від них актуалізацію персональних даних. Інакше протягом серпня заблокують рахунок, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
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Клієнти розповідають, що "ПриватБанк" вимагає у застосунку або на сайті фінустанови оновити інформацію стосовно адреси проживання, а також додати документ, що підтверджує місце проживання. Додатково банк може вимагати копії документів, зокрема, довідки про взяття на облік ВПО (внутрішньо переміщена особа), навіть якщо такі дані вже надавалися банку або клієнт не має статусу ВПО. В окремих випадках вимагають прибути до відділення.
У фінустанові попереджають, якщо не надати документи, протягом серпня заблокують рахунок.
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час наради, присвяченій цьому питанню, зауважила, що подібні вимоги є неприпустимими. Мінреінтеграції звернулося до Національного банку України з проханням розібратися в ситуації та вжити відповідних заходів, а також до "Приватбанку" з вимогою припинити масове блокування рахунків клієнтів з тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини.
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