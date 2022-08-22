"Приватбанк" почав блокувати рахунки клієнтам з окупованих територій, які не оновили документи

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 60918 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 68701 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 80980 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 86457 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 96986 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150133 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70734 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 150819 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109653 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69401 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.5м/с
44%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20068 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 21645 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 22949 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 11909 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 12845 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 60920 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150136 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174406 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 150822 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262154 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96234 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98868 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43438 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46825 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61431 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

"Приватбанк" почав блокувати рахунки клієнтам з окупованих територій, які не оновили документи

Київ • УНН

 • 318623 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Клієнти "ПриватБанку", реєстрація місця проживання яких – тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини, скаржаться, що банк вимагає від них актуалізацію персональних даних. Інакше протягом серпня заблокують рахунок, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Приватбанк" почав блокувати рахунки клієнтам з окупованих територій, які не оновили документи

Деталі

Клієнти розповідають, що "ПриватБанк" вимагає у застосунку або на сайті фінустанови оновити інформацію стосовно адреси проживання, а також додати документ, що підтверджує місце проживання. Додатково банк може вимагати копії документів, зокрема, довідки про взяття на облік ВПО (внутрішньо переміщена особа), навіть якщо такі дані вже надавалися банку або клієнт не має статусу ВПО. В окремих випадках вимагають прибути до відділення.

У фінустанові попереджають, якщо не надати документи, протягом серпня заблокують рахунок.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час наради, присвяченій цьому питанню, зауважила, що подібні вимоги є неприпустимими. Мінреінтеграції звернулося до Національного банку України з проханням розібратися в ситуації та вжити відповідних заходів, а також до "Приватбанку" з вимогою припинити масове блокування рахунків клієнтів з тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини.

Нагадаємо

Нацбанк повідомив, що цьогоріч на День Незалежності України банківська система працюватиме у звичайному режимі через воєнний стан.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,889.00
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,636.04