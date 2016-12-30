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"ПриватБанк" на праздники перейдет на спецграфик

"ПриватБанк" на праздники перейдет на спецграфик

Киев • УНН

 • 11753 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. "ПриватБанк" в предновогодний период переходит на специальный график инкассации банкоматов и терминалов самообслуживания, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к наличным для клиентов всех украинских банков. Об этом сообщили в пресс-службе организации, передает УНН.

"В предновогодний период "ПриватБанк" переходит на специальный график инкассации банкоматов и терминалов самообслуживания, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к наличным для клиентов всех украинских банков. Без праздников, перерывов и выходных работает интернет-банк "Приват24" и мобильные приложения "ПриватБанка", через которые можно оплатить любой счет, купить билеты на транспорт, получить и отправить перевод, пополнить депозитный счет и воспользоваться другими услугами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в праздничные дни доступ к самым популярным услугам и сервисам обеспечат через банкоматы и терминалы "ПриватБанка".

Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины на заседании рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную государственную собственность.

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