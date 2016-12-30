"ПриватБанк" на свята перейде на спецграфік
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. "ПриватБанк" у передноворічний період переходить на спеціальний графік інкасації банкоматів та терміналів самообслуговування, щоб забезпечити безперебійний доступ до готівки для клієнтів всіх українських банків. Про це повідомили в прес-службі організації, передає УНН.
"У передноворічний період "ПриватБанк" переходить на спеціальний графік інкасації банкоматів та терміналів самообслуговування, щоб забезпечити безперебійний доступ до готівки для клієнтів всіх українських банків. Без свят, перерв і вихідних працює інтернет-банк "Приват24" і мобільні додатки "ПриватБанку", через які можна оплатити будь-який рахунок, купити квитки на транспорт, отримати і відправити переказ, поповнити депозитний рахунок та скористатися іншими послугами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у святкові дні доступ до найпопулярніших послуг та сервісів забезпечать через банкомати і термінали "ПриватБанку".
Нагадаємо, 18 грудня Кабінет міністрів України на засіданні розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни. Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки та оборони України, уряд підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ “ПриватБанк” у стовідсоткову державну власність.