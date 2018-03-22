Присягу нардепа в Раде сложил Побочих
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Новоназначенный народный депутат Михаил Побочих сложил присягу перед Верховной Радой, передает корреспондент УНН.
Председатель ВР Андрей Парубий в начале заседания сообщил, что 20 марта ЦИК зарегистрировал народного депутата, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Михаила Побочих, включенного в избирательный список партии "Народный фронт".
Перед вступлением в должность новоизбранный народный депутат принял присягу.
Напомним, ЦИК признал избранными народными депутатами на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Романа Зварыча и Михаила Побочих.
Ранее парламент назначил Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека нардепа Людмилу Денисову. Также Верховная Рада назначила председателя Счетной палаты - Валерия Пацкана.