Присягу нардепа в Раде сложил Побочих

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 9821 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 15090 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 61455 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73021 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101777 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109045 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116492 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121842 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132944 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Присягу нардепа в Раде сложил Побочих

Присягу нардепа в Раде сложил Побочих

Киев  •  УНН

 • 17444 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Новоназначенный народный депутат Михаил Побочих сложил присягу перед Верховной Радой, передает корреспондент УНН.

Председатель ВР Андрей Парубий в начале заседания сообщил, что 20 марта ЦИК зарегистрировал народного депутата, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Михаила Побочих, включенного в избирательный список партии "Народный фронт".

Перед вступлением в должность новоизбранный народный депутат принял присягу.

Напомним, ЦИК признал избранными народными депутатами на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Романа Зварыча и Михаила Побочих.

Ранее парламент назначил Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека нардепа Людмилу Денисову. Также Верховная Рада назначила председателя Счетной палаты - Валерия Пацкана.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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