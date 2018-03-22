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Присягу нардепа у Раді склав Побочіх

Присягу нардепа у Раді склав Побочіх

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Новопризначений народний депутат Михайло Побочіх склав присягу перед Верховною Радою, передає кореспондент УНН.

Голова ВР Андрій Парубій на початку засідання повідомив, що 20 березня ЦВК зареєструвала народного депутата, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Михайла Побочіх, включеного до виборчого списку партії "Народний фронт".

Перед вступом на посаду новопризначений народний депутат склав присягу.

Нагадаємо, ЦВК визнала обраними народними депутатами на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Романа Зварича та Михайла Побочіх.

Раніше парламент призначив Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини нардепа Людмилу Денисову. Також Верховна Рада призначила голову Рахункової палати - Валерія Пацкана.

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