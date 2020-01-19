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Пристайко выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в медучреждении в Чехии

Киев • УНН

 • 15184 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате пожара в доме-интернате в Чехии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

Пристайко выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в медучреждении в Чехии

“Ужасная трагедия в Чехии. Сегодня утром в городе Вейпрты результате пожара в доме-интернате для людей с инвалидностью погибли восемь человек. Искренние соболезнования семьям и близким погибших и скорейшего выздоровления всем пострадавшим”, — написал Вадим Пристайко.

Напомним, в Чехии в медицинском учреждении произошел пожар, не менее 8 погибших.

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