Пристайко выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в медучреждении в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате пожара в доме-интернате в Чехии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
“Ужасная трагедия в Чехии. Сегодня утром в городе Вейпрты результате пожара в доме-интернате для людей с инвалидностью погибли восемь человек. Искренние соболезнования семьям и близким погибших и скорейшего выздоровления всем пострадавшим”, — написал Вадим Пристайко.
Напомним, в Чехии в медицинском учреждении произошел пожар, не менее 8 погибших.