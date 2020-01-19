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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Пристайко висловив співчуття родинам загиблих у пожежі в медзакладі в Чехії

Київ • УНН

 • 15184 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко висловив співчуття родинам та близьким загиблих через пожежу в будинку-інтернаті в Чехії і побажав швидшого одужання постраждалим. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

Пристайко висловив співчуття родинам загиблих у пожежі в медзакладі в Чехії

“Жахлива трагедія у Чехії. Сьогодні вранці в місті Вейпрти внаслідок пожежі в будинку-інтернаті для людей з інвалідністю загинули вісім людей. Щирі співчуття родинам та близьким загиблих і швидкого одужання всім постраждалим”, — написав Вадим Пристайко.

Нагадаємо, у Чехії в медичному закладі сталася пожежа, щонайменше 8 загиблих.

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