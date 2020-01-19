Пристайко висловив співчуття родинам загиблих у пожежі в медзакладі в Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко висловив співчуття родинам та близьким загиблих через пожежу в будинку-інтернаті в Чехії і побажав швидшого одужання постраждалим. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“Жахлива трагедія у Чехії. Сьогодні вранці в місті Вейпрти внаслідок пожежі в будинку-інтернаті для людей з інвалідністю загинули вісім людей. Щирі співчуття родинам та близьким загиблих і швидкого одужання всім постраждалим”, — написав Вадим Пристайко.
Нагадаємо, у Чехії в медичному закладі сталася пожежа, щонайменше 8 загиблих.