Пристайко висловив співчуття родинам загиблих у пожежі в медзакладі в Чехії

“Жахлива трагедія у Чехії. Сьогодні вранці в місті Вейпрти внаслідок пожежі в будинку-інтернаті для людей з інвалідністю загинули вісім людей. Щирі співчуття родинам та близьким загиблих і швидкого одужання всім постраждалим”, — написав Вадим Пристайко.

Нагадаємо, у Чехії в медичному закладі сталася пожежа, щонайменше 8 загиблих.