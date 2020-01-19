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У Чехії у медичному спецзакладі сталася пожежа: щонайменше 8 загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Вісім інвалідів стали жертвами пожежі, що сталася в неділю в спеціалізованому медичному закладі в місті Вейпрти, розташованому на північному заході Чехії. Про це повідомив глава управління соціальних служб мерії Вейпрти Віктор Колачек, передає УНН з посиланням на видання Novinky.

У Чехії у медичному спецзакладі сталася пожежа: щонайменше 8 загиблих

“Пожежа сталася не в будинку для літніх людей, а в будинку для інвалідів, — уточнив він. — Вісім пацієнтів загинули. Медична допомога була надана 29 постраждалим”.

Сім інвалідів госпіталізовані. Троє з них отримали важкі травми.

Займання ліквідовано, його причина поки не встановлена. В гасінні вогню і наданні медичної допомоги були задіяні пожежні, медики і рятувальники з Устецького і Карловарського країв Чехії, а також прилеглого району німецької федеральної землі Саксонія.

Як писав УНН, у чеському місті Острава у грудні сталася стрілянина в університетській лікарні, загинули шестеро людей.

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