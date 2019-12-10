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Стрілянина у чеській лікарні: кількість загиблих зросла до 6 осіб, нападник вчинив самогубство

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У чеському місті Острава сталася стрілянина в університетській лікарні. За останніми даними, загинули шестеро людей. Про це повідомляє видання České noviny з посиланням на місцеву владу, пише УНН з посиланням також на підтвердження у матеріалах видань Lidovky та Novinky.

Не менш шести чоловік загинули в результаті стрілянини в факультетської лікарні міста Острава на північному сході Чехії. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на міністра охорони здоров’я республіки Адама Войтеха.

Чеська поліція підтвердила в Twitter цю інформацію і додала, що ще дві людини поранені. Проводяться оперативні дії по затриманню злочинця. Він переміщається на автомобілі Renault Laguna. Був опублікований державний реєстраційний номер машини 9T57401. “Злочинець небезпечний і озброєний. Просимо (громадян) не намагатися самостійно затримати його”, — говорилося в повідомленні поліції.

До Острави стягнуті сили поліцейського спецназу Чехії. Посилені патрулі поліції розміщені на території факультетської лікарні і вузів міста. У країні посилено заходи безпеки.

Раніше поліція повідомила в Twitter про те, що розшукує чоловіка в червоній куртці і опублікувала його фото. Однак потім вона пояснила, що він є важливим свідком події і правоохоронці шукають іншу людину. Знімок був видалений.

За даними “Чеського радіо”, стрілянина почалася близько сьомої години ранку за місцевим часом поряд з відділенням травматології. За даними радіо, в країні посилено охорону аеропортів, залізничних та автобусних вокзалів, лікарень, шкіл, дитячих садів, торгових центрів, стадіонів, театрів та кінотеатрів. Збільшено також число поліцейських в інших місцях масового скупчення громадян.

Президент Чехії Мілош Земан висловив співчуття у зв’язку зі стріляниною. Про це повідомив в Twitter прес-секретар президента республіки Іржі Овчачек. “Всім своїм серцем я з вами, я думаю про вас в ці трагічні години”, — наводить Овчачек слова президента. Співчуття висловив також прем’єр-міністр країни Андрій Бабіш, який направляється на місце події, і міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс. На місце також виїхав міністр внутрішніх справ республіки Ян Гамачек. Бабіш заявив, що злочинець буквально розстрілював людей в притул, що зазначили також інші ЗМІ.

Згодом поліція додала, що нападник на лікарню — покінчив життя самогубством.

Policie vypátrala vozidlo, z místa nálezu se ozvala střelba. Zjistujeme totožnost muže,který se před zásahem policie střelil do hlavy.

— Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019

République tchèque: six morts et des blessés dans une fusillade dans un hôpital à #Ostrava pic.twitter.com/70XavAsNEQ

— (@loeildukremlin) December 10, 2019

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