Стрілянина у чеській лікарні: кількість загиблих зросла до 6 осіб, нападник вчинив самогубство

КИЇВ. 10 грудня. УНН. У чеському місті Острава сталася стрілянина в університетській лікарні. За останніми даними, загинули шестеро людей. Про це повідомляє видання České noviny з посиланням на місцеву владу, пише УНН з посиланням також на підтвердження у матеріалах видань Lidovky та Novinky.