Стрельба в чешской больницы: число погибших возросло до 6 человек, нападающий совершил самоубийство

Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в Факультетской больнице города Острава на северо-востоке Чехии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Войтеха.

Чешская полиция подтвердила в Twitter эту информацию и добавила, что еще два человека ранены. Проводятся оперативные действия по задержанию преступника. Он перемещается на автомобиле Renault Laguna. Был опубликован государственный регистрационный номер машины 9T57401. “Преступник опасен и вооружен. Просим (граждан) не пытаться самостоятельно задержать его”, — говорилось в сообщении полиции.

В Остраву стянуты силы полицейского спецназа Чехии. Усиленные патрули полиции размещены на территории Факультетской больницы и вузов города. В стране усилены меры безопасности.

Ранее полиция сообщила в Twitter о том, что разыскивает мужчину в красной куртке и опубликовала его фото. Однако затем она пояснила, что он является важным свидетелем произошедшего и правоохранители ищут другого человека. Снимок был удален.

По данным “Чешского радио”, стрельба началась около семи часов утра по местному времени рядом с отделением травматологии. По данным радио, в стране усилена охрана аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов, больниц, школ, детских садов, торговых центров, стадионов, театров и кинотеатров. Увеличено также число полицейских в других местах массового скопления граждан.

Президент Чехии Милош Земан выразил соболезнования в связи со стрельбой. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь президента республики Иржи Овчачек. “Всем своим сердцем я с вами, я думаю о вас в эти трагические часы”, — приводит Овчачек слова президента. Соболезнования выразил также премьер-министр страны Андрей Бабиш, который направляется на место происшествия, и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. На место также выехал министр внутренних дел республики Ян Гамачек. Бабиш заявил, что преступник буквально расстреливал людей в упор, что отметили также другие СМИ.

Впоследствии полиция добавила, что нападающий на больницу — покончил жизнь самоубийством.

Policie vypátrala vozidlo, z místa nálezu se ozvala střelba. Zjistujeme totožnost muže,který se před zásahem policie střelil do hlavy.

République tchèque: six morts et des blessés dans une fusillade dans un hôpital à #Ostrava pic.twitter.com/70XavAsNEQ