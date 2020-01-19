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В Чехии в медицинском спецучреждении произошел пожар: не менее 8 погибших

Киев • УНН

 • 15121 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Восемь инвалидов стали жертвами пожара, который произошел в воскресенье в специализированном медицинском учреждении в городе Вейпрты, расположенном на северо-западе Чехии. Об этом сообщил глава управления социальных служб мэрии Вейпрты Виктор Колачек, передает УНН со ссылкой на издание Novinky.

В Чехии в медицинском спецучреждении произошел пожар: не менее 8 погибших

“Пожар произошел не в доме престарелых, а в доме для инвалидов, — уточнил он. — Восемь пациентов погибли. Медицинская помощь была оказана 29 пострадавшим”.

Семь инвалидов госпитализированы. Трое из них получили тяжелые травмы.

Возгорание ликвидировано, его причина пока не установлена. В тушении огня и оказании медицинской помощи были задействованы пожарные, медики и спасатели из Устецкого и Карловарского краев Чехии, а также прилегающего района германской федеральной земли Саксония.

Как писал УНН, в чешском городе Острава в декабре произошла стрельба в университетской больнице, погибли шесть человек.

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