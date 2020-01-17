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Пристайко в Раде не ответил на вопрос относительно визита Зеленского в Оман

Киев • УНН

 • 21809 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не предоставил ответ на вопросы народных депутатов Украины относительно визита Президента Зеленского в Оман во время часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.

Пристайко в Раде не ответил на вопрос относительно визита Зеленского в Оман

Так, на вопрос депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины о том, в частности, кто готовил визы Президенту в Оман, почему уровень этого визита был таким низким и как Президент пересекал границу, министр ответил, что "большинство из этих вопросов следует поставить к Офису Президента и его команде".

Он также не предоставил прямого ответа на вопрос сопредседателя фракции "Европейской солидарности" Артура Герасимова о том, какой была программа визита президента в Оман.

"Эти вопросы есть в МИД, они направлялись вашей фракцией. У меня сейчас с собой нет этих документов, я готовился к разговору по нашему сбитому самолету. Но мы вовремя ответим вам, согласно требованиям депутатского запроса", - отметил Пристайко.

Напомним, в начале января украинские СМИ сообщали, что Зеленский находится в Омане. Позже в Офисе Президента заявили, что Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

Кроме того, по информации Офиса, в Омане Владимир Зеленский должен был обсуждать торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.

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