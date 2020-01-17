Пристайко в Раді не відповів на запитання щодо візиту Зеленського в Оман
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко не надав відповідь на запитання народних депутатів України щодо візиту Президента Зеленського в Оман під час години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.
Так, на запитання депутата від "Європейської солідарності" Софії Федини про те, зокрема, хто готував візи Президенту до Оману, чому рівень цього візиту був таким низьким та як Президент перетинав кордон, міністр відповів, що "більшість з цих питань слід поставити до Офісу Президента і його команди".
Він також не надав прямої відповіді на запитання співголови фракції "Європейської солідарності" Артура Герасимова про те, якою була програма візиту президента до Оману.
"Ці запитання є в МЗС, вони надсилались вашою фракцією. У мене зараз з собою немає цих документів, я готувався до розмови по нашому збитому літаку. Але ми вчасно відповімо вам, згідно з вимогами депутатського запиту", – зазначив Пристайко.
Нагадаємо, на початку січня українські ЗМІ повідомляли, що Зеленський перебуває в Омані. Пізніше в Офісі Президента заявили, що Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти.
Окрім того, за інформацією Офісу, в Омані Володимир Зеленський мав обговорювати торговельно-економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій в Україну.