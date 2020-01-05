Відбув рейсовим літаком за власні кошти: в ОП підтвердили, що Зеленський в Омані
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти. Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента, передає УНН.
"Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти. Там найближчими днями у Глави держави заплановані зустрічі на найвищому рівні", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Офісу, в Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій в Україну.
Нагадаємо, раніше українські ЗМІ повідомляли, що Зеленський перебуває в Омані.
Як повідомляв УНН, у соцмережі Instagram на сторінці одного з користувачів з’явилось фото разом з Президентом України Володимиром Зеленським на засніженій гірській вершині.
Так, фото датоване 1 січня нового, 2020-го, року та містить геолокацію гірськолижного курорту "Буковель".