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Відбув рейсовим літаком за власні кошти: в ОП підтвердили, що Зеленський в Омані

Відбув рейсовим літаком за власні кошти: в ОП підтвердили, що Зеленський в Омані

Київ • УНН

 • 20364 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти. Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента, передає УНН.

"Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти. Там найближчими днями у Глави держави заплановані зустрічі на найвищому рівні", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Офісу, в Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій в Україну.

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ повідомляли, що Зеленський перебуває в Омані.

Як повідомляв УНН, у соцмережі Instagram на сторінці одного з користувачів з’явилось фото разом з Президентом України Володимиром Зеленським на засніженій гірській вершині.

Так, фото датоване 1 січня нового, 2020-го, року та містить геолокацію гірськолижного курорту "Буковель".

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