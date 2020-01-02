У соцмережах поширюють фото з відпочинку Зеленського в Буковелі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У соцмережі Instagram на сторінці одного з користувачів з’явилось фото разом з Президентом України Володимиром Зеленським на засніженій гірській вершині, передає УНН.
Так, фото датоване 1 січня нового, 2020-го, року та містить геолокацію гірськолижного курорту "Буковель".
Світлину оприлюднив на своїй сторінці користувач на ім’я "kolia_sofron".
Як повідомляв УНН, минулого тижня Президент Володимир Зеленський розповів, що планує зустріти Новий рік на Прикарпатті - в Івано-Франківській області.
Буковель - гірськолижний курорт України, розташований неподалік від села Поляниця Яремчанської міської ради на Прикарпатті.
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