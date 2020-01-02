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В соцсетях распространяют фото с отдыха Зеленского в Буковеле

В соцсетях распространяют фото с отдыха Зеленского в Буковеле

Киев  •  УНН

 • 32860 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В соцсети Instagram на странице одного из пользователей появилось фото вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским на заснеженной горной вершине, передает УНН.

Так, фото датированное 1 января нового, 2020-го, года и содержит геолокацию горнолыжного курорта "Буковель".

Фотографию обнародовал на своей странице пользователь по имени "kolia_sofron".

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Президент Владимир Зеленский рассказал, что планирует встретить Новый год на Прикарпатье - в Ивано-Франковской области.

Буковель - горнолыжный курорт Украины, расположенный неподалеку от села Поляница Яремчанского городского совета на Прикарпатье.

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Публикация от Коля Ш. (@kolia_sofron)

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