Природные пожары в Украине за сутки выжгли 383 гектара: есть погибшая и пострадавшие

В Украине за прошедшие сутки произошло 393 природных пожара, больше всего в Одесской области, где огненная стихия унесла жизнь человека, а еще троих оставила травмированными, сообщили во вторник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

За последние сутки по всей территории Украины зафиксировано 393 случая возгорания, которые охватили более 383 гектаров украинских земель - сообщили в ГСЧС.

Детали

Больше всего пожаров зафиксировано в Одесской области - 73 случая, в Николаевской - 39, а также в Днепропетровской и Львовской - по 37.

В Одесской области в результате возгораний сухой растительности за прошедшие сутки погибла женщина, еще трое людей получили травмы. Тем временем на Закарпатье с начала года уже зафиксировано более 1100 таких пожаров.

Во время ликвидации возгорания спасатели активно применяют беспилотники: они проводят аэроразведку и мониторинг с воздуха, как, например, на Закарпатье. Это позволяет оперативно реагировать и оценивать масштабы бедствия.

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