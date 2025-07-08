Природные пожары в Украине за сутки выжгли 383 гектара: есть погибшая и пострадавшие

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Регистрация домашних животных в столичных ЦПАУ: сколько заявлений было подано со старта услуги
Эксклюзив
12:25 • 1337 просмотра
Регистрация домашних животных в столичных ЦПАУ: сколько заявлений было подано со старта услуги
Эксклюзив
11:24 • 7542 просмотра
Четыре месяца без маркетинга на фармрынке: нардеп Дмитриева объяснила, почему до сих пор не согласованы новые правила
10:13 • 18635 просмотра
Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить 10 ракет для Patriot - Axios
10:12 • 26038 просмотра
Зеленский сообщил послу Украины в США Маркаровой о ее замене – источники
09:37 • 28810 просмотра
9 июля в Украине будет едва ли не самая жаркая погода в Европе - синоптик
Эксклюзив
09:02 • 32967 просмотра
В Сумах за полгода 2025 было повреждено более чем в восемь раз больше домов, чем в прошлом году
8 июля, 03:46 • 80128 просмотра
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие по указанию Трампа
7 июля, 17:19 • 112872 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 115697 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
7 июля, 11:23 • 134353 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+31°
2м/с
46%
744мм
Популярные новости
Украину накроет жара до +39° и грозы с градом: прогноз на 8 июля8 июля, 04:05 • 67065 просмотра
Непогода оставила без света 700 городов и сел в Украине8 июля, 05:38 • 46586 просмотра
Число пострадавших в ДТП с автобусом "Киев-Днепр" возросло до 338 июля, 06:01 • 26004 просмотра
Убийство мужчины в Киеве: личность погибшего установлена, стрелка продолжают искать07:20 • 58068 просмотра
В РФ затяжная засуха, урожайность и весь аграрный сезон провалены - СВР09:41 • 4532 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 153041 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 140880 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов7 июля, 14:00 • 162588 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается7 июля, 13:50 • 167054 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 260012 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Эммануэль Макрон
Карл III
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Европа
Закарпатская область
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 133008 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 321419 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 159520 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 275150 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 296383 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Facebook
Хранитель
Вашингтон Пост
Signal

Природные пожары в Украине за сутки выжгли 383 гектара: есть погибшая и пострадавшие

Киев • УНН

 • 188 просмотра

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 393 природных пожара на площади более 383 гектаров. В Одесской области погиб человек и трое травмированы, там зафиксировано больше всего случаев возгораний.

Природные пожары в Украине за сутки выжгли 383 гектара: есть погибшая и пострадавшие

В Украине за прошедшие сутки произошло 393 природных пожара, больше всего в Одесской области, где огненная стихия унесла жизнь человека, а еще троих оставила травмированными, сообщили во вторник в ГСЧС Украины, пишет УНН

За последние сутки по всей территории Украины зафиксировано 393 случая возгорания, которые охватили более 383 гектаров украинских земель

- сообщили в ГСЧС.

Детали

Больше всего пожаров зафиксировано в Одесской области - 73 случая, в Николаевской - 39, а также в Днепропетровской и Львовской - по 37.

В Одесской области в результате возгораний сухой растительности за прошедшие сутки погибла женщина, еще трое людей получили травмы. Тем временем на Закарпатье с начала года уже зафиксировано более 1100 таких пожаров.

Во время ликвидации возгорания спасатели активно применяют беспилотники: они проводят аэроразведку и мониторинг с воздуха, как, например, на Закарпатье. Это позволяет оперативно реагировать и оценивать масштабы бедствия.

Непогода затронула восемь областей Украины: что происходит в пострадавших регионах08.07.25, 12:39 • 1377 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Львовская область
Николаевская область
Одесская область
Закарпатская область
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9