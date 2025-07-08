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Природні пожежі в Україні за добу випалили 383 гектари: є загибла та постраждалі

Київ • УНН

 • 401 перегляди

За минулу добу в Україні зафіксовано 393 природні пожежі на площі понад 383 гектари. На Одещині загинула людина та троє травмовані, там зафіксовано найбільше випадків загорянь.

Природні пожежі в Україні за добу випалили 383 гектари: є загибла та постраждалі

В Україні протягом минулої доби сталося 393 природні пожежі, найбільше на Одещині, де вогняна стихія забрала життя людини, а ще трьох людей залишила травмованими, повідомили у вівторок у ДСНС України, пише УНН

За останню добу по всій території України зафіксовано 393 випадки загоряння, які охопили понад 383 гектари українських земель

- повідомили у ДСНС.

Деталі

Найбільше пожеж зафіксовано в Одеській області - 73 випадки, у Миколаївській - 39, а також у Дніпропетровській і Львівській - по 37.

На Одещині внаслідок загорянь сухої рослинності протягом минулої доби загинула жінка, ще троє людей дістали травми. Тим часом на Закарпатті з початку року вже зафіксовано понад 1100 таких пожеж.

Під час ліквідації займання рятувальники активно застосовують безпілотники: вони проводять аеророзвідку та моніторинг з повітря, як-от на Закарпатті. Це дозволяє оперативно реагувати й оцінювати масштаби лиха.

Негода зачепила вісім областей в Україні: що відбувається у постраждалих регіонах08.07.25, 12:39 • 1609 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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