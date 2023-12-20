Принудительная мобилизация рф усилила дефицит рабочей силы в оккупированном Донецке

Оккупанты продолжают принудительную мобилизацию во временно оккупированной Донецкой области, и таким образом усиливают уже существующий дефицит рабочей рабочей силы. О ситуации на ВОТ информирует телеграмм-паблик Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Враг проводит принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях и усиливает дефицит рабочей силы в регионе. Россияне не способны обеспечить нормальную жизнедеятельность на захваченных землях. Подавляющее большинство населения не поддерживает врага и покинуло регион. Поэтому враг имеет дефицит рабочей силы, который усиливается принудительной мобилизацией. - сообщили в Центре Нацсопротивления.

Детали

В частности, по данным Центра "Сопротивление" на донецком "Донецкеэлектроавтотранс" дефицит водителей сейчас составляет 60%. Из-за этого общественный транспорт города на грани коллапса.

Оккупационная администрация вынуждена просить кремль прислать гастарбайтеров из РФ для исправления ситуации. Впрочем, в Центре Национального Сопротивления отметили, что эти рабочие, как только заедут на территорию Донецкой области не будут иметь социального статуса и никаких социальных гарантий от рф, зато станут "теми, кто помогает насаждать оккупационную власть в регионе, а следовательно понесут ответственность за свои действия".