Принудительная мобилизация рф усилила дефицит рабочей силы в оккупированном Донецке
Киев • УНН
Принудительная мобилизация оккупантов в Донецкой области обостряет дефицит рабочей силы, а дефицит водителей на 60% привел к почти полному коллапсу общественного транспорта. Оккупационная администрация ищет помощи у российских трудовых мигрантов, которые будут лишены социального статуса и гарантий.
Оккупанты продолжают принудительную мобилизацию во временно оккупированной Донецкой области, и таким образом усиливают уже существующий дефицит рабочей рабочей силы. О ситуации на ВОТ информирует телеграмм-паблик Центр Национального Сопротивления, передает УНН.
Враг проводит принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях и усиливает дефицит рабочей силы в регионе. Россияне не способны обеспечить нормальную жизнедеятельность на захваченных землях. Подавляющее большинство населения не поддерживает врага и покинуло регион. Поэтому враг имеет дефицит рабочей силы, который усиливается принудительной мобилизацией.
Детали
В частности, по данным Центра "Сопротивление" на донецком "Донецкеэлектроавтотранс" дефицит водителей сейчас составляет 60%. Из-за этого общественный транспорт города на грани коллапса.
Оккупационная администрация вынуждена просить кремль прислать гастарбайтеров из РФ для исправления ситуации. Впрочем, в Центре Национального Сопротивления отметили, что эти рабочие, как только заедут на территорию Донецкой области не будут иметь социального статуса и никаких социальных гарантий от рф, зато станут "теми, кто помогает насаждать оккупационную власть в регионе, а следовательно понесут ответственность за свои действия".
Принудительная мобилизация рф усилила дефицит рабочей силы в оккупированном Донецке
Принудительная мобилизация оккупантов в Донецкой области обостряет дефицит рабочей силы, а дефицит водителей на 60% привел к почти полному коллапсу общественного транспорта. Оккупационная администрация ищет помощи у российских трудовых мигрантов, которые будут лишены социального статуса и гарантий.
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