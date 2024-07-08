Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города

При переименовании улиц, населенных пунктов и т.д. должны действовать одинаковые подходы, которые нельзя менять в ручном режиме в угоду чьим-то прихотям. Такое мнение относительно инициативы некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари высказал депутат Броварского городского совета Юрий Чередник в комментарии УНН.

Депутат отметил, что на сегодняшний день существует много других первоочередных вопросов, которые касается жизнедеятельности как броварчан, так и украинцев в целом. Поэтому, он считает, что поднимать вопрос переименования Броваров на Бровары в настоящее время совсем не уместно.

В то же время по его словам, при переименованиях необходимо придерживаться одинаковых подходов и принципов.

Если мы говорим, вообще, за переименование городов, улиц, областей то мы должны прослеживать определенные правила относительно этого. И по моему мнению эти правила должны быть одинаковыми. И если раньше переименование вполне по Украине происходили согласно Закону о декоммунизации, то мы и дальше идти согласно этим правилам. Подпадают ли тогда Бровары под этот закон? Это совсем другой подход. То есть, сначала у нас действует закон, а потом действуют какие-то свои прихоти и желания. Насколько я это понимаю, о переименовании в Бровари говорят, потому что раньше наш город, якобы, так когда-то назывался. Но раньше города назывались и советскими названиями. Так что? Надо возвращаться в те времена? Правила должны быть одни при переименовании. Если мы работаем по закону о декоммунизации, то таким образом. А не так что сначала один закон, а потом в ручном режиме мы корректируем, и потом под каждый населенный пункт подходим по-другому, - отметил Юрий Чередник.

Депутат считает, что с такими подходами ситуации, вообще, можно довести до абсурда.

Если мы говорим о нашей ОТГ, в состав которого входит также и село Требухов, я читал что когда-то Требухов по-другому назывался. Так давайте мы обратимся к институтам, которые прослеживают исторические названия всех городов и поселков и всю Украину переименуем на досоветские годы. Однозначно так нельзя делать, - добавил Чередник.

По его словам, депутаты Броварского городского совета будут отстаивать нынешнее название города. Эту позицию поддерживает большинство броварчан, которые против переименования.

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Дополнительно

Депутат Броварского городского совета Лидия Сенько считает, что поднимать вопрос переименования городов сейчас совсем не уместно, надо все усилия направить на поддержку Вооруженных сил Украины. А уже после победы разбираться с названиями населенных пунктов.

Ее коллега, депутат Игорь Кравцов отмечает, что переименование создаст дополнительные трудности для руководителей некоторых коммунальных учреждений и некоммерческих предприятий. Часть медицинских работников даже может остаться без зарплаты.

Категорически против переименования выступают известные броварчане: многократный чемпион Европы и мира по плаванию Олег Лисогор, будущая участница Олимпийских игр в Париже, борчиха Алина Грушина (Акобия), экс-чеспион мира по боксу среди профессионалов Юрий Нужненко и многие другие.

Контекст

Группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским зарегистрировала в Верховной Раде постановление о переименовании Броваров в Бровары. Местные жители, с которыми пообщался УНН, не поддерживают эту идею. В частности, они не понимают, откуда, собственно, взялось название "Бровары", которое, к тому же еще и не слишком хорошо звучит.

Также жители Броваров говорят, что нардепам просто нечем заняться. А такие противоречивые решения сейчас точно не ко времени.

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