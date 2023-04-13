Принц Гарри посетит коронацию Чарльза, Меган останется в Калифорнии

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«Букингемский дворец рад подтвердить, что герцог Сассекский посетит коронационную службу в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет», - говорится в заявлении дворца.

В марте представитель герцога сообщал, что пара получила приглашение на коронацию, но еще не подтвердила свое присутствие.

Детали

В СМИ были широко распространены слухи о том, поедут ли герцоги в Соединенное Королевство по этому историческому случаю.

Собственная потенциальная роль Гарри в коронации неясна, учитывая, что он больше не является членом королевской семьи после своего решения отказаться от королевских обязанностей три года назад.

Король Чарльз и королева Камилла будут коронованы 6 мая в Вестминстерском аббатстве. В связи с коронацией в течение трех дней по всей стране будут проходить торжества.

Дополнение

В своих мемуарах «Запасной», которые попали на книжные полки в январе, принц Гарри выдвинул ряд подстрекательских обвинений против членов своей семьи, раскрыл ряд личных столкновений между ним и другими высокопоставленными членами королевской семьи и подробно описал свой разрыв с семьей. Также были раскрыты подробности братского соперничества между Гарри и его братом принцем Уильямом.

Автобиография герцога установила рекорд, когда англоязычная версия была продана тиражом более 1,4 миллиона экземпляров в первый день публикации.

Книга последовала за трансляцией шестисерийного документального фильма Netflix и взрывным интервью Опры в 2021 году.

В январском интервью британскому ITV для рекламы своей книги Гарри сказал, что двери его семьи «всегда открыты».