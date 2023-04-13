Принц Гаррі відвідає коронацію Чарльза, Меган залишиться в Каліфорнії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Принц Гаррі буде присутня на коронації короля Чарльза наступного місяця, але його дружина Меган, герцогиня Сассекська, залишиться в Сполучених Штатах з дітьми пари, повідомив Букінгемський палац після кількох місяців спекуляцій, передає УНН.
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«Букінгемський палац радий підтвердити, що герцог Сассекський відвідає коронаційну службу у Вестмінстерському абатстві 6 травня. Герцогиня Сассекська залишиться у Каліфорнії з принцом Арчі та принцесою Лілібет», - йдеться у заяві палацу.
У березні представник герцога повідомляв, що пара отримала запрошення на коронацію, але ще не підтвердила свою присутність.
Деталі
В ЗМІ були широко поширені чутки про те, чи поїдуть герцоги до Сполученого Королівства з цієї історичної нагоди.
Власна потенційна роль Гаррі в коронації незрозуміла, враховуючи, що він більше не є членом королівської сім'ї після свого рішення відмовитися від королівських обов'язків три роки тому.
Король Чарльз та королева Камілла будуть короновані 6 травня у Вестмінстерському абатстві. У зв'язку з коронацією протягом трьох днів по всій країні відбуватимуться урочистості.
Доповнення
У своїх мемуарах «Запасний», які потрапили на книжкові полиці у січні, принц Гаррі висунув низку підбурювальних звинувачень проти членів своєї сім'ї, розкрив ряд особистих зіткнень між ним та іншими високопоставленими членами королівської родини та докладно описав свій розрив із сім'єю. Також були розкриті подробиці суперництва братів між Гаррі та його братом принцом Вільямом.
Автобіографія герцога встановила рекорд, коли англомовну версію було продано тиражем понад 1,4 мільйона екземплярів у перший день публікації.
Книга послідувала за трансляцією шестисерійного документального фільму Netflix і вибуховим інтерв'ю Опри в 2021 році.
У січневому інтерв'ю британському ITV для реклами своєї книги Гаррі сказав, що двері його сім'ї «завжди відчинені».