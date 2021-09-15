Принц Гарри и Меган Маркл вошли в список влиятельных лиц Time 100
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл украсили обложку журнала Time, который ежегодно составляет список 100 самых влиятельных людей в мире, передает УНН.
Детали
Гарри и Меган, которые оставили свои королевские обязанности в прошлом году и переехали из Великобритании в Калифорнию, фигурируют на одной из семи мировых обложек, посвященных лауреатам премии.
Сегодня, 15 сентября, Гарри празднует день рождения. Именно в честь праздника издание опубликовало номер с новым фото супругов.
Главный редактор журнала Time Эдвард Фельсенталь сказал, что в список 100 входят "выдающиеся лидеры со всего мира, работающих над построением лучшего будущего", которые "в год кризиса бросились в бой".
В список также вошли Бритни Спирс, суперзвезда кантри Долли Партон, теннисистка Наоми Осака и российский оппозиционер Алексей Навальный. Олимпийская чемпионка Симона Байлс, генеральный директор Apple Тим Кук, музыкальные продюсеры Тимбалэнд и Свизз Битц включены в раздел "Титаны", в то время как обладательница премии "Оскар" Кейт Уинслет, рэпер LIL NAS X, актриса Скарлетт Йоханссон и актер Джейсон Судейкис вошли в список "артистов".
Обладательница "Грэмми" Билли Айлиш возглавила список "Пионеров" рядом с гимнасткой Сунисой Ли, адвокатом по гражданским правам Беном Крампом и модельером Авророй Джеймс. В разделе "Лидеры" представлены такие люди, как президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, китайский политик Си Цзиньпин, бывший президент Дональд Трамп и генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. А в число "Новаторов" входят миллиардеры Дженсен Хуан, Илон Маск, Уиллоу Смит и Джада Пинкетт-Смит.
Добавим
Гарри и Меган покинули Великобританию в 2020 году, чтобы построить независимую жизнь, запустив свой фонд Archewell Foundation, а также заключив выгодные сделки по производству телешоу и подкастов.
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