Принц Гаррі і Меган Маркл попросили про зустріч з Єлизаветою II

Деталі

Відзначається, що в королівській сім'ї були вражені проханням подружжя про зустріч з Єлизаветою II. Герцоги Сассекські могли заявити про щире бажання побачитися з королевою. Однак це рішення дивує, якщо враховувати, "через що пара змусила пройти Єлизавету II в цьому році". При дворі королеви зустріч з герцогами Сассекськими вважають можливою, але "шокуючою".

На даний момент королева не дала офіційної згоди на візит принца Гаррі і Меган Маркл. При цьому відомо, вона хотіла б побачити свою правнучку Лілібет. Можлива дата аудієнції також поки не називається.

Доповнення

4 червня 2021 року Меган Маркл народила дівчинку, яку подружжя назвало на честь королеви Єлизавети II і принцеси Діани.

Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор з'явилася на світ в лікарні Санта-Барбара Котедж в Каліфорнії. Принц Гаррі був присутній на пологах. Дівчинка стала одинадцятою правнучкою Єлизавети II і другою дитиною герцогів Сассекських: син Арчі народився в 2019 році.

Принц Гаррі і Меган Маркл склали обов'язки членів британської королівської сім'ї 1 квітня 2020 року. Щоб переїхати в США, працювати і займатися підприємницькою діяльністю, вони відреклися від звернення "Ваша королівська високість", держфінансування і торгової марки Sussex Royal. Підписавши договір з відеосервісом Netflix, подружжя домоглися фінансової незалежності від королівської сім'ї.