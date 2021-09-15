Принц Гаррі і Меган Маркл увійшли в список впливових осіб Time 100
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл прикрасили обкладинку журналу Time, який щорічно складає список 100 найвпливовіших людей в світі, передає УНН.
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Гаррі і Меган, які залишили свої королівські обов'язки в минулому році і переїхали з Великої Британії до Каліфорнії, фігурують на одній з семи світових обкладинок, присвячених лауреатам премії.
Сьогодні, 15 вересня, Гаррі святкує день народження. Саме в честь свята видання опублікувало номер з новим фото подружжя.
Головний редактор журналу Time Едвард Фельсенталь сказав, що в список 100 входять "видатні лідери з усього світу, що працюють над побудовою кращого майбутнього", які "в рік кризи кинулися в бій".
До списку також увійшли Брітні Спірс, суперзірка кантрі Доллі Партон, тенісистка Наомі Осака і російський опозиціонер Олексій Навальний. Олімпійська чемпіонка Сімона Байлс, генеральний директор Apple Тім Кук, музичні продюсери Тімбаленд і Свізз Бітц включені в розділ "Титани", в той час як володарка премії "Оскар" Кейт Уінслет, репер LIL NAS X, актриса Скарлетт Йоханссон і актор Джейсон Судейкіс увійшли в список "Артистів". Володарка "Греммі" Біллі Айлиш очолила список "Піонерів" поряд з гімнасткою Сунісою Лі, адвокатом з цивільних прав Беном Крампом і модельєром Авророю Джеймс. У розділі "Лідери" представлені такі люди, як президент Джо Байден, віце-президент Камала Харріс, китайський політик Сі Цзіньпін, колишній президент Дональд Трамп і генеральний директор Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала. А в число "Новаторів" входять мільярдери Дженсен Хуан, Ілон Маск, Віллоу Сміт і Джада Пінкетт-Сміт.
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Гаррі і Меган покинули Велику Британію в 2020 році, щоб побудувати незалежне життя, запустивши свій фонд Archewell Foundation, а також уклавши вигідні угоди з виробництва телешоу і підкастів.
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