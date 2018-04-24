Принц Гарри и Меган Маркл выбрали музыку для свадебной церемонии

Во время свадьбы будут выступать хор часовни святого Георгия, который состоит из 23 мальчиков-хористов и 12 взрослых, а также Хор Королевства под руководством Карен Гибсон.

Будут играть музыканты оркестра под руководством Кристофера Уоррена-Грина, а также Национального оркестра BBC со Уэльса и Английского камерного оркестра и филармонии. Дирижером будет Джеймс Вивиан.

Среди приглашенных солистов - 19-летний виолончелист Шеку Канне-Мейсон, победитель конкурса BBC Young Musician 2016, а также сопрано Элин Манахан Томас и трубач Дэвид Блэкэддер. На органе будет играть Люк Бонд.

Отмечается, что принц Гарри и Меган Маркл выбрали для своей церемонии ряд известных гимнов и хоровых произведений.

Как сообщал УНН, принц Гарри и актриса Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года.