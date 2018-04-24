Принц Гаррі і Меган Маркл обрали музику для весільної церемонії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Принц Гаррі і Меган Маркл поділилися деталями про обраний музичний супровід весільної церемонії у каплиці святого Георгія. Про це повідомили в Кенсінгтонському палаці, передає УНН.
Під час весілля виступатимуть хор каплиці святого Георгія, який складається з 23 хлопчиків-хористів та 12 дорослих, а також Хор Королівства під керівництвом Карен Гібсон.
Гратимуть музиканти оркестру під керівництвом Крістофера Уоррена-Гріна, а також Національного оркестру BBC з Уельса та Англійського камерного оркестру і філармонії. Диригентом буде Джеймс Вівіан.
Серед запрошених солістів – 19-річний віолончеліст Шеку Канне-Мейсон, переможець конкурсу BBC Young Musician 2016, а також сопрано Елін Манахан Томас і трубач Девід Блекеддер. На органі гратиме Люк Бонд.
Зазначається, що принц Гаррі і Меган Маркл обрали для своєї церемонії низку відомих гімнів і хорових творів.
Як повідомляв УНН, принц Гаррі і актриса Меган Маркл одружаться 19 травня 2018 року.