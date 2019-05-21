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Принц Чарльз согласился на встречу с Трампом во время его визита в Великобританию

Принц Чарльз согласился на встречу с Трампом во время его визита в Великобританию

Киев  •  УНН

 • 8403 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Принц Уэльский Чарльз дал согласие встретиться с Дональдом Трампом во время государственного визита президента США в Великобританию в начале июня. Об этом сообщила в понедельник американская телекомпания CNN, передает УНН.

По данным издания, сын королевы Великобритании Елизаветы II планирует встретиться с Трампом в Кларенс-хаусе, лондонской резиденции принца Чарльза и его супруги. Наиболее вероятной датой приема является 3 июня.

Телекомпания обратилась за подтверждением своей информации в Кларенс-хаус. Однако в резиденции наследника престола отказались прокомментировать публикацию.

Как обращает внимание CNN, подобная встреча в принципе считалась маловероятной, учитывая приверженность старшего сына британской королевы деле защиты окружающей среды. Принц является главой британских отделений Общества Красного Креста (с 2003 года) и Всемирного фонда дикой природы (с 2011). Трамп же в июне 2017 года заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, так как его выполнение грозит Соединенным Штатам потерей 2,7 млн рабочих мест до 2025 года.

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Как сообщал УНН, президент США в период с 3 по 5 июня будет находиться в Великобритании с первым государственным визитом и встретится с королевой Елизаветой II.

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