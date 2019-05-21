Принц Чарльз погодився на зустріч з Трампом під час його візиту до Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Принц Уельський Чарльз дав згоду зустрітися з Дональдом Трампом під час державного візиту президента США до Великої Британії на початку червня. Про це повідомила в понеділок американська телекомпанія CNN, передає УНН.
За даними видання, син королеви Великої Британії Єлизавети II планує зустрітися з Трампом в Кларенс-хаусі, лондонській резиденції принца Чарльза і його дружини. Найбільш вірогідною датою прийому є 3 червня.
Телекомпанія звернулася за підтвердженням своєї інформації в Кларенс-хаус. Однак в резиденції спадкоємця престолу відмовилися прокоментувати публікацію.
Як звертає увагу CNN, подібна зустріч в принципі вважалася малоймовірною, враховуючи прихильність старшого сина британської королеви справі захисту навколишнього середовища. Принц є главою британських відділень Товариства Червоного Хреста (з 2003) і Всесвітнього фонду дикої природи (з 2011). Трамп же в червні 2017 року заявив про вихід США з Паризького угоди по клімату, так як його виконання загрожує Сполученим Штатам втратою 2,7 млн робочих місць до 2025 року.
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Як повідомляв УНН, президент США в період з 3 по 5 червня перебуватиме в Великій Британії з першим державним візитом і зустрінеться з королевою Єлизаветою II.