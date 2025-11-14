Принимает "решения" и выступает в медиа: судья из Донецкой области заочно получил максимальный срок наказания за работу на оккупантов

Бывший сотрудник Донецкого окружного административного суда заочно приговорен к 15 годам заключения за участие в террористической организации. "Представитель Фемиды" продолжает "вершить правосудие", опираясь на оккупационные фиктивные законы и нормативные акты. Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора и Донецкую областную прокуратуру.

Детали

Следствие установило, что после оккупации части Донецкой области в 2014 году судья Донецкого окружного административного суда не выехал на подконтрольную Украине территорию. Через два года он добровольно присоединился к работе так называемой "судебной ветви власти", подконтрольной рф.

Мужчина занял псевдодолжность судьи незаконно созданного "Тельмановского районного суда". Сейчас, как добавляют в ОГП, он осуществляет так называемое правосудие, опираясь на фиктивные законы и нормативные акты. Предатель также отчитывается в медиа о выполненном "судопроизводстве".

Таким образом помогает оккупантам и подрывает авторитет украинского правосудия. Прокуроры Донецкой областной прокуратуры доказали его вину в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Он заочно приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества и лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 3 года - сообщают в прокуратуре.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что патрульная полицейская Харьковской области добровольно пошла на сотрудничество с врагом во время оккупации россиянами Купянска. Затем она сбежала в рф и сейчас находится в розыске. В Украине ей грозит до 15 лет тюрьмы.