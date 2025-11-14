$42.060.03
14 листопада, 18:09 • 15289 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27327 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24635 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23167 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20741 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16133 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38879 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31617 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53264 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31088 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Ухвалює "рішення" і виступає в медіа: суддя з Донеччини заочно отримав максимальний термін покарання за роботу на окупантів

Київ • УНН

 • 2470 перегляди

Колишнього суддю Донецького окружного адміністративного суду заочно засуджено до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за участь у терористичній організації і співпраці з російськими окупантами.

Ухвалює "рішення" і виступає в медіа: суддя з Донеччини заочно отримав максимальний термін покарання за роботу на окупантів

Колишнього працівника Донецького окружного адміністративного суду заочно засуджено до 15 років ув’язнення за участь у терористичній організації. "Представник Феміди" продовжує "чинити правосуддя", спираючись на окупаційні фіктивні закони й нормативні акти. Про це інформує УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора та Донецьку обласну прокуратуру.

Деталі

Слідство встановило, що після окупації частини Донеччини у 2014 році, суддя Донецького окружного адміністративного суду не виїхав на підконтрольну Україні територію. За два роки він добровільно доєднався до роботи так званої "судової гілки влади", підконтрольної рф.

Чоловік обійняв псевдопосаду судді незаконно створеного "Тельманівського районного суду". Наразі, як додають в ОГП, він чинить так зване правосуддя, спираючись на фіктивні закони й нормативні акти. Зрадник також звітує в медіа про виконане "судочинство".

Таким чином допомагає окупантам і підриває авторитет українського правосуддя. Прокурори Донецької обласної прокуратури довели його вину в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Його заочно засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавлено права обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування на 3 роки 

- повідомляють в прокуратурі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що патрульна поліцейська Харківської області добровільно пішла на співпрацю з ворогом під час окупації росіянами Купʼянська. Потім вона втекла до рф і наразі перебуває у розшуку. В Україні їй загрожує до 15 років в’язниці.

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні