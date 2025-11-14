Ухвалює "рішення" і виступає в медіа: суддя з Донеччини заочно отримав максимальний термін покарання за роботу на окупантів
Київ • УНН
Колишнього працівника Донецького окружного адміністративного суду заочно засуджено до 15 років ув’язнення за участь у терористичній організації. "Представник Феміди" продовжує "чинити правосуддя", спираючись на окупаційні фіктивні закони й нормативні акти. Про це інформує УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора та Донецьку обласну прокуратуру.
Деталі
Слідство встановило, що після окупації частини Донеччини у 2014 році, суддя Донецького окружного адміністративного суду не виїхав на підконтрольну Україні територію. За два роки він добровільно доєднався до роботи так званої "судової гілки влади", підконтрольної рф.
Чоловік обійняв псевдопосаду судді незаконно створеного "Тельманівського районного суду". Наразі, як додають в ОГП, він чинить так зване правосуддя, спираючись на фіктивні закони й нормативні акти. Зрадник також звітує в медіа про виконане "судочинство".
Таким чином допомагає окупантам і підриває авторитет українського правосуддя. Прокурори Донецької обласної прокуратури довели його вину в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Його заочно засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавлено права обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування на 3 роки
Нагадаємо
