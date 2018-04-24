Взыскание долгов по зарплате: 3 тыс. украинцам выплатили почти 52 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Начиная со 2 апреля, за три недели этого месяца, было взыскано 52 млн гривен долгов по зарплате в пользу 3 тысяч 109 работников. Об этом на заседании Центрального и региональных штабов Минюста по вопросам ликвидации задолженности по выплате зарплаты сообщила замминистра юстиции Светлана Глущенко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас в органах ГИС находятся 16,5 тыс. исполнительных документов о взыскании задолженности по заработным платам на 390 млн гривен. С начала года было взыскано 147 млн гривен. Задолженность была полностью погашена относительно 10 тысяч 905 работников. Со 2 апреля в Украине стартовала кампания по взысканию задолженности по заработной плате, начали работу мобильные группы. За этот период удалось взыскать 51,7 млн гривен долгов по зарплатам в пользу 3 тысяч 109 работников", - отметила Глущенко.
По ее словам, крупнейшие должники по зарплате пока имеют такую же цифру задолженности по-прежнему. Кроме того, в реестре крупных должников появляются новые предприятия.
Напомним, названы области, где хуже всего выплачивают долги по зарплате.