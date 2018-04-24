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Стягнення боргів із зарплати: 3 тис. українців виплатили майже 52 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Починаючи з 2 квітня, за три тижні цього місяця, було стягнено 52 млн гривень боргів із зарплати на користь 3 тисяч 109 працівників. Про це на засіданні Центрального та регіональних штабів Мін’юсту з питань ліквідації заборгованостей з виплат зарплати повідомила заступники міністра юстиції Світлана Глущенко, передає кореспондент УНН.

Стягнення боргів із зарплати: 3 тис. українців виплатили майже 52 млн грн

"Наразі в органах ДВС знаходяться 16,5 тисяч виконавчих документів про стягнення заборгованості по заробітних платах на 390 млн гривень. Від початку року було стягнено 147 млн гривень. Заборгованість була повністю погашена відносно 10 тисяч 905 працівників. З 2 квітня в Україні стартувала кампанія зі стягнення заборгованості по заробітній платі, розпочали роботу мобільні групи. За цей період вдалося стягнути 51,7 млн гривень боргів по зарплатах на користь 3 тисяч 109 працівників", - зауважила Глущенко.

За її словами, найбільші боржники із зарплат поки мають таку ж цифру заборгованості як і раніше. Крім того, у реєстрі великих боржників з'являються нові підприємства.

Нагадаємо, названо області, де найгірше виплачують борги із зарплат.

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