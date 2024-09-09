Применили УАБы: оккупанты ударили по Сумскому району, предупреждение - есть пострадавшие
Киев • УНН
Армия рф осуществила авиационный удар по населенным пунктам Сумского района, применив КАБы. По предварительным данным, есть пострадавшие, на месте работают все необходимые службы.
Армия рф нанесла авиационный удар по населенным пунктам Сумского района. Предварительно, есть пострадавшие, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОГА.
"Сегодня днем, 9 сентября враг совершил авиационный удар по населенным пунктам Сумского района, применив УАБы. Предварительно, есть пострадавшие. На месте работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, последствия вражеской атаки уточняются.
У Сумах з різницею у кілька хвилин пролунали вибухи9 сентября 2024, 12:30 • 10035 просмотров