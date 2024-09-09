Застосували КАБи: окупанти вдарили по Сумському району, попередьо - є постраждалі

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Армія рф здійснила авіаційний удар по населених пунктах Сумського району, застосувавши КАБи. За попередніми даними, є постраждалі, на місці працюють всі необхідні служби.

Армія рф нанесла авіаційний удар по населеним пунктам Сумського району. Попередньо, є постраждалі, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні вдень, 9 вересня ворог здійснив авіаційний удар по населеним пунктам Сумського району, застосувавши КАБи. Попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, наслідки ворожої атаки уточнюються.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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