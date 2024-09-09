Застосували КАБи: окупанти вдарили по Сумському району, попередьо - є постраждалі
Київ • УНН
Армія рф здійснила авіаційний удар по населених пунктах Сумського району, застосувавши КАБи. За попередніми даними, є постраждалі, на місці працюють всі необхідні служби.
Армія рф нанесла авіаційний удар по населеним пунктам Сумського району. Попередньо, є постраждалі, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.
"Сьогодні вдень, 9 вересня ворог здійснив авіаційний удар по населеним пунктам Сумського району, застосувавши КАБи. Попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, наслідки ворожої атаки уточнюються.
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