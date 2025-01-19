Приложение "Мрия" получило новую функцию персонализации обучения для школьников

В Министерстве цифровой трансформации Украины представили новую функцию в образовательном приложении "Мрия", которая использует алгоритмы для персонализации учебного процесса. Об этом сообщает "Мы-Украина", передает УНН.

Детали

Согласно информации, отныне система сможет рекомендовать ученикам различные возможности для развития, учитывая их успехи в учебе и интересы. Если ребенок стабильно показывает хорошие результаты в изучении определенных дисциплин, таких как математика или естественные науки, приложение предложит гранты или возможности для участия в олимпиадах и конкурсах. Это позволит лучше поддерживать талантливых учеников и помочь им найти интересные возможности для развития.

Если мы видим, что ребенок в течение нескольких семестров учится положительно, смотрит образовательный контент, интересуется математикой или естественными науками, мы можем выдавать гранты, или подсказывать ребенку, что есть такие грантовые возможности или олимпиада по этой теме и т.д - Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Тестирование приложения «Мрия» прошло в школах по всей Украине - Федоров