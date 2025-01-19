Застосунок Мрія отримає нову функцію персоналізації навчання для школярів
Київ • УНН
Система аналізуватиме успіхи школярів та пропонуватиме їм відповідні можливості розвитку, включаючи гранти та олімпіади.
Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров озвучив візійні плани з розвитку освітньої екосистеми Мрія. У майбутньому застосунок для учнів матиме функцію персоналізованих рекомендацій. Про це Федоров у інтерв’ю "Ми-Україна", передає УНН.
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За його словами, система аналізуватиме успіхи школярів та пропонуватиме їм відповідні можливості розвитку, включаючи гранти та олімпіади.
Згідно з інформацією, команда розробників Мрії прагне впровадити інструменти ШІ, які рекомендуватимуть учням різноманітні можливості для розвитку, враховуючи їхні успіхи в навчанні та інтереси. Наприклад, якщо дитина стабільно показуватиме гарні результати у вивченні певних дисциплін, таких як математика чи природничі науки, додаток запропонує гранти чи можливості для участі в олімпіадах та конкурсах.
Це дозволить краще підтримувати талановитих учнів і допомогти їм знайти цікаві можливості для розвитку.
Тестування застосунку "Мрія" пройшло в школах по всій Україні - Федоров26.12.24, 12:07 • 26188 переглядiв