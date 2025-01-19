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Застосунок Мрія отримає нову функцію персоналізації навчання для школярів

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Система аналізуватиме успіхи школярів та пропонуватиме їм відповідні можливості розвитку, включаючи гранти та олімпіади.

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров озвучив візійні плани з розвитку освітньої екосистеми Мрія.  У майбутньому застосунок для учнів матиме функцію персоналізованих рекомендацій. Про це Федоров у інтерв’ю "Ми-Україна", передає УНН.

Деталі

За його словами, система аналізуватиме успіхи школярів та пропонуватиме їм відповідні можливості розвитку, включаючи гранти та олімпіади.

Згідно з інформацією, команда розробників Мрії прагне впровадити інструменти ШІ, які рекомендуватимуть учням різноманітні можливості для розвитку, враховуючи їхні успіхи в навчанні та інтереси. Наприклад, якщо дитина стабільно показуватиме гарні результати у вивченні певних дисциплін, таких як математика чи природничі науки, додаток запропонує гранти чи можливості для участі в олімпіадах та конкурсах.

Це дозволить краще підтримувати талановитих учнів і допомогти їм знайти цікаві можливості для розвитку.

Тестування застосунку "Мрія" пройшло в школах по всій Україні - Федоров26.12.24, 12:07 • 26188 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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