Застосунок Мрія отримає нову функцію персоналізації навчання для школярів

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров озвучив візійні плани з розвитку освітньої екосистеми Мрія. У майбутньому застосунок для учнів матиме функцію персоналізованих рекомендацій. Про це Федоров у інтерв’ю "Ми-Україна", передає УНН.

Деталі

За його словами, система аналізуватиме успіхи школярів та пропонуватиме їм відповідні можливості розвитку, включаючи гранти та олімпіади.

Згідно з інформацією, команда розробників Мрії прагне впровадити інструменти ШІ, які рекомендуватимуть учням різноманітні можливості для розвитку, враховуючи їхні успіхи в навчанні та інтереси. Наприклад, якщо дитина стабільно показуватиме гарні результати у вивченні певних дисциплін, таких як математика чи природничі науки, додаток запропонує гранти чи можливості для участі в олімпіадах та конкурсах.

Це дозволить краще підтримувати талановитих учнів і допомогти їм знайти цікаві можливості для розвитку.

Тестування застосунку "Мрія" пройшло в школах по всій Україні - Федоров