"Прилеты" на Днепропетровщине: три ракеты разрушили нефтебазу, три человека получили ожоги
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Новомосковском районе на Днепропетровщине три ракеты разрушили нефтебазу. Там сильный пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, передает УНН.
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“У нас снова „прилеты“. В Новомосковском районе. Три ракеты разрушили нефтебазу. Там сильный пожар. Спасатели гасят пламя”, — написал Резниченко.
По его словам, пострадали три человека.
“У них ожоги. Все в больнице”, — резюмировал глава ОВА.
Напомним
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил о нескольких "прилетах" в Новомосковском районе. По предварительным данным, есть пострадавшие и масштабные разрушения.