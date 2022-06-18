"Прильоти" на Дніпропетровщині: три ракети зруйнували нафтобазу, троє людей отримали опіки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Новомосковському районі на Дніпропетровщині три ракети зруйнували нафтобазу. Там сильна пожежа. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, передає УНН.
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“У нас знову „прильоти“. У Новомосковському районі. Три ракети зруйнували нафтобазу. Там сильна пожежа. Рятувальники приборкують полум’я”, — написав Резніченко.
За його словами, постраждали троє людей.
“У них опіки. Всі у лікарні”, — резюмував голова ОВА.
Нагадаємо
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив про декілька "прильотів" у Новомосковському районі. За попередніми даними, є постраждалі і масштабні руйнування.