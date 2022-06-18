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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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"Прильоти" на Дніпропетровщині: три ракети зруйнували нафтобазу, троє людей отримали опіки

"Прильоти" на Дніпропетровщині: три ракети зруйнували нафтобазу, троє людей отримали опіки

Київ • УНН

 • 160200 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. У Новомосковському районі на Дніпропетровщині три ракети зруйнували нафтобазу. Там сильна пожежа. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, передає УНН.

Цитата

“У нас знову „прильоти“. У Новомосковському районі. Три ракети зруйнували нафтобазу. Там сильна пожежа. Рятувальники приборкують полум’я”, — написав Резніченко.

За його словами, постраждали троє людей.

“У них опіки. Всі у лікарні”, — резюмував голова ОВА.

Нагадаємо

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив про декілька "прильотів" у Новомосковському районі. За попередніми даними, є постраждалі і масштабні руйнування. 

Українські Національні Новини

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