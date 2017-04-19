Прилет утренних авиарейсов из Харькова и Днепра в "Борисполь" отменили из-за непогоды

“Уважаемые пассажиры, в связи с непогодой в регионах Украины отменен прилет утренних рейсов авиакомпании "МАУ" из Харькова и Днепра”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, при тех же обстоятельствах задерживается вылет рейса Z61 “Днеправиа” к Днепру. Время отправления изменено с 9:40 на 10:30.

Как сообщал УНН, 19 апреля из-за непогоды в Днепре закрывают школы.