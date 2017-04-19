Прилет утренних авиарейсов из Харькова и Днепра в "Борисполь" отменили из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Из-за непогоды отменили прилет утренних рейсов из Харькова и Днепра в "Борисполь", а также задерживается рейс в Днепр. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь", передает УНН.
“Уважаемые пассажиры, в связи с непогодой в регионах Украины отменен прилет утренних рейсов авиакомпании "МАУ" из Харькова и Днепра”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, при тех же обстоятельствах задерживается вылет рейса Z61 “Днеправиа” к Днепру. Время отправления изменено с 9:40 на 10:30.
Как сообщал УНН, 19 апреля из-за непогоды в Днепре закрывают школы.