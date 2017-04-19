Приліт ранкових авіарейсів з Харкова і Дніпра до "Борисполя" скасували через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Через негоду скасували приліт ранкових рейсів з Харкова і Дніпра до "Борисполя", а також затримується рейс до Дніпра. Про це повідомляє прес-служба аеропорту "Бориспіль", передає УНН.
“Шановні пасажири, у зв’язку з негодою в регіонах України відмінено приліт ранкових рейсів авіакомпанії "МАУ" з Харкова та Дніпра”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за тих же обставин затримується відліт рейсу Z61 “Дніпроавіа” до Дніпра. Час відправлення змінено з 9:40 на 10:30.
Як повідомляв УНН, 19 квітня через негоду в Дніпрі закривають школи.