Прилетело с десяток снарядов: Никополь и район ночью враг обстрелял из артиллерии

Российские войска ночью трижды обстреляли Никопольщину в Днепропетровской области, повредив несколько жилых домов, но обошлось без жертв, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Ночью агрессор трижды бил по Никопольщине из артиллерии. Туда прилетело с десяток снарядов - написал Лысак в Telegram.

Детали

По его словам, под ударом были Мировская, Марганецкая громады и сам Никополь.

Изувечены 3 частных дома и хозяйственная постройка. Люди невредимы, отметил Лысак.

В остальных районах Днепропетровской области, по его словам, ночь была тихой. Прошла без вражеских атак.

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