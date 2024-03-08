Прилетіло з десяток снарядів: Нікополь і район вночі ворог обстріляв з артилерії
Київ • УНН
Російські війська вночі обстріляли Нікопольщину у Дніпропетровській області, пошкодивши кілька житлових будинків, але обійшлося без жертв.
Російські війська вночі тричі обстріляли Нікопольщину у Дніпропетровській області, пошкодивши кілька житлових будинків, але обійшлося без жертв, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Вночі агресор тричі бив по Нікопольщині з артилерії. Туди прилетіло з десяток снарядів
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З його слів, під ударом були Мирівська, Марганецька громади і сам Нікополь.
Понівечені 3 приватні будинки й господарська споруда. Люди неушкоджені, зазначив Лисак.
У решті районів Дніпропетровщини, за його словами, ніч була тихою. Минулося без ворожих атак.
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