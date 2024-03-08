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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8622 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Прилетіло з десяток снарядів: Нікополь і район вночі ворог обстріляв з артилерії

Київ • УНН

 • 23329 перегляди

Російські війська вночі обстріляли Нікопольщину у Дніпропетровській області, пошкодивши кілька житлових будинків, але обійшлося без жертв.

Прилетіло з десяток снарядів: Нікополь і район вночі ворог обстріляв з артилерії

Російські війська вночі тричі обстріляли Нікопольщину у Дніпропетровській області, пошкодивши кілька житлових будинків, але обійшлося без жертв, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Вночі агресор тричі бив по Нікопольщині з артилерії. Туди прилетіло з десяток снарядів

- написав Лисак у Telegram.

Деталі

З його слів, під ударом були Мирівська, Марганецька громади і сам Нікополь.

Понівечені 3 приватні будинки й господарська споруда. Люди неушкоджені, зазначив Лисак.

У решті районів Дніпропетровщини, за його словами, ніч була тихою. Минулося без ворожих атак.

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Юлія Шрамко

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