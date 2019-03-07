Пограничники со стрельбой задержали "контрабандистов водолазов"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Двое одетых в гидрокостюмы и на микроавтобусе марки Volkswagen, в котором находилось более 20 пакетов с табачными изделиями, задержали на Закарпатье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Во время несения службы пограничный наряд заметил вблизи границы транспортное средство с которого неизвестные выгружали пакеты обернуты в полиэтилен. Охранники границы немедленно начали мероприятия по задержанию правонарушителей. Последние, в свою очередь, попытались убежать, потому пограничникам пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов вверх. Двух человек 25 и 27 лет военнослужащие задержали, водителю Volkswagen удалось убежать. Проводятся мероприятия по установлению его личности и места нахождения", - говорится в сообщении.
На задержанных составлены протоколы по ст.204-1 КУоАП за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.
Стоит отметить, что с начала года на участке Мукачевского пограничного отряда это уже третий случай, когда нарушители для осуществления своих противоправных действий используют гидрокостюмы. В общем задержаны 6 человек.
Напомним, пограничники задержали со стрельбой двух "водолазов".