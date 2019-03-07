Прикордонники зі стріляниною затримали "контрабандистів-водолазів"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Двох осіб одягнених у гідрокостюми та на мікроавтобусі марки Volkswagen, в якому знаходилось понад 20 пакунків з тютюновими виробами затримали на Закарпатті. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Під час несення служби прикордонний наряд помітив поблизу кордону транспортний засіб з якого невідомі особи вивантажували пакунки обгорнуті у поліетилен. Охоронці кордону негайно розпочали заходи по затриманню правопорушників. Останні, у свою чергу, спробували утекти, тому прикордонникам довелось здійснити кілька попереджувальних пострілів вгору. Двох осіб 25 та 27 років військовослужбовці затримали, водію Volkswagen вдалось утекти. Наразі проводяться заходи з встановлення його особи та місця знаходження", - йдеться у повідомленні.

На затриманих складено протоколи за ст.204-1 КУпАП за спробу незаконного перетину державного кордону України.

Варто зазначити, що з початку року на ділянці Мукачівського прикордонного загону це вже третій випадок, коли порушники для здійснення своїх протиправних дій використовують гідрокостюми. Загалом затримано 6 осіб.

Нагадаємо, прикордонники затримали зі стріляниною двох "водолазів". 

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