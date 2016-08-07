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Пограничники со стрельбой задержали буковинца, который пытался провезти сигареты в Румынию

Пограничники со стрельбой задержали буковинца, который пытался провезти сигареты в Румынию

Киев • УНН

 • 7686 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Сотрудникам Государственной пограничной службы мобильного подразделения Черновицкого отряда пришлось стрелять, чтобы задержать буковинца, который пытался переправить сигареты через украинско-румынскую границу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Буковинец, который отказался выполнить законные требования пограничного наряда, был задержан на участке отдела "Фальков". Внедорожник, которым пытались переправить сигареты через украинско-румынскую границу, был обнаружен нарядом в контролируемом пограничном районе.

"Заметив охранников границы, нарушитель попытался скрыться на автомобиле "УАЗ", пытаясь избавиться от своего товара, а именно 6 ящиков сигарет. Далеко ему убежать не удалось. Убегая от стражей порядка, его авто погрязло в грязи, в результате нарушитель был задержан. И владельцу транспортного средства это не понравилось. Он продолжал сопротивляться, угрожая пограничникам физической расправой. Правоохранителям пришлось осуществить предупредительный выстрел вверх, на что водитель не отреагировал. В дальнейшем, чтобы все же его успокоить и задержать, пограничником был осуществлен еще один выстрел из устройства для отстрела резиновыми пулями, в результате чего резиновая пуля попала нарушителю в ногу", - говорится в сообщении.

От оказания медицинской помощи мужчина отказался.

Задержанный вместе с автомобилем и сигаретами передан сотрудникам Национальной полиции.

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