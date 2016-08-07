Прикордонники зі стріляниною затримали буковинця, який намагався провезти сигарети до Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Співробітники Державної прикордонної служби мобільного підрозділу Чернівецького загону довелося стріляти, аби затримати буковинця, який намагався переправити сигарети через українсько-румунський кордон. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Буковинця, який відмовився виконати законні вимоги прикордонного наряду, було затримано на ділянці відділу “Фальків”. Позашляховик, яким намагалися переправити сигарети через українсько-румунський кордон, був виявлений нарядом в контрольованому прикордонному районі.
“Помітивши охоронців кордону, порушник спробував втекти автомобілем „УАЗ“, намагаючись позбутися свого краму, а саме 6 ящиків сигарет. Далеко зухвальцю втекти не вдалося. Втікаючи від правоохоронців, його авто загрузло в багнюці, в результаті порушника було затримано. Та власнику транспортного засобу це не сподобалось. Він продовжував чинити опір, погрожуючи прикордонникам фізичною розправою. Правоохоронцям довелося здійснити попереджувальний постріл вгору, на що водій не відреагував. В подальшому, аби все ж таки його вгамувати та затримати, прикордонником було здійснено ще один постріл з пристрою для відстрілу гумовими кулями, в результаті чого гумова куля влучила порушнику у ногу”, — йдеться у повідомленні.
Від надання медичної допомоги чоловік відмовився.
Зараз затриманого разом із автомобілем та виявленими сигаретами передано співробітникам Національної поліції.