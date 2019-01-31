Пограничники задержали разыскиваемого за криминал в Чехии иностранца
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Украинские пограничники обнаружили и задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Молдовы. Об этом передает УНН со ссылкой на заявление Госпогранслужбы.
Сообщается, что из Беларуси на пункте пропуска "Выступовичи" прибыл для транзитного проезда Украине автомобиль, один из пассажиров которого - 52-летний гражданин Молдовы - находится в международном розыске за ряд уголовных преступлений в Чехии.
Мужчину передали сотрудникам полиции и сообщили о задержании в украинское бюро Интерпола.
Ранее УНН сообщал, что на пункте пропуска "Киев" в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали гражданина Турции, которого из-за контрабанды объявила в международный розыск Молдова.