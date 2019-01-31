Прикордонники затримали розшукуваного за кримінал у Чехії іноземця

Повідомляється, що з Білорусі на пункті пропуску "Виступовичі" прибув для транзитного проїзду Україною автомобіль, один з пасажирів якого – 52-річний громадянин Молдови – перебуває в міжнародному розшуку за низку кримінальних правопорушень у Чехії.

Чоловіка передано співробітникам поліції та сповістили про затримання українське бюро Інтерполу.

Раніше УНН повідомляв, що на пункті пропуску "Київ" в аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали громадянина Туреччини, якого через контрабанду оголосила в міжнародний розшук Молдова.